«Я думаю о нем»: как пережить разрыв и полюбить другого. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Расставание с любимым человеком всегда болезненно. Но этот тяжелый этап нужен для самопознания и осознания ошибок. Авторы статей журнала Psychologies уверены – даже самый тяжелый разрыв можно не только пережить, но и обернуть в свою пользу. В дайджесте вы также найдете: • 3 основных шага, чтобы двиг�аться дальше • 5 способов пережить неожиданный разрыв • 6 советов психотерапевтов, чтобы сделать расставание менее болезненным • универсальные техники для восстановления после разрыва • 10 самых неудачных причин, чтобы оставаться друзьями с бывшими.



«Я думаю о нем»: как пережить разрыв и полюбить другого слушать на видеосервисе Wink.