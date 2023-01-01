Я – дракон. Александр Сапегин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Я – дракон" – фантастический роман Александр Сапегина, первая книга цикла «Дороги сказок», жанр боевое фэнтези, попаданцы. Наш мир не единственный. Миллиарды звезд усеивают небосвод и вокруг них вращаются бесчисленные планеты, на которых возможна жизнь, но зачем ходить так далеко? Другие миры гораздо ближе – стоит сделать один шаг. Один неосторожный шаг может привести в чужой мир, где вы найдете эльфов и орков, гномов, драконов и прочих сказочных персонажей, как похожих на их классическое описание, так и не очень. Чужой мир живет своей жизнью, сурово проверяя настырных чужаков на стойкость духа и крепость тела, слабаки ему не нужны. Чтобы выжить, приходиться делать множество шагов и только сознание того, что ты больше не принадлежишь к роду человеческому и новый мир изменил тебя до неузнаваемости, заставляет остановиться на поиске обратной дороги домой, остановиться, чтобы продолжить поиск… нового дома.



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