Я чужая невеста. Александра Черчень (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вино – жуткое зло! В этой истине я убедилась, когда проснулась в постели с одним мужчиной, тогда как сама собираюсь замуж за другого. Два месяца до свадьбы и такая катастрофа! Мидьяр Ле-Кинаро не мой жених. Он тот, кто не теряет надежды меня совратить с первого дня знакомства. Он не спрашивает, че�го я хочу. Он уверен, что знает мои желания лучше меня. Но в гробу и в белых тапках я видела твою настойчивость, милый!



Я чужая невеста слушать на видеосервисе Wink.