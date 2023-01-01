Will. Чему может научить нас простой парень, ставший самым высокооплачиваемым актером Голливуда. Марк Мэнсон,Уилл Смит
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Will. Чему может научить нас простой парень, ставший самым высокооплачиваемым актером Голливуда. Марк Мэнсон,Уилл Смит

Will. Чему может научить нас простой парень, ставший самым высокооплачиваемым актером Голливуда. Марк Мэнсон,Уилл Смит (книга, 2020) слушать онлайн

7.12020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Нон-фикшн775 мин16+
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Сюжет

Что превратило маленького мальчика из бедной семьи в кумира миллионов? В ответе на этот вопрос артист обнажается до предела. И тогда за брутальным образом и обаятельной улыбкой проступает ранимая, пережившая трудное детство и… не очень приятная личность. Страхи, тайны, неумение вовремя остановиться – без стеснения Уилл расскажет обо всем. За драматизм истории отвечает Марк Мэнсон, автор многомиллионного бестселлера «Тонкое искусство пофигизма». Вместе с Уиллом они замешивают из воспоминаний и детских травм такой коктейль, от которого невозможно оторваться до последней минуты. Вдохновитесь мемуарами Уилла Смита – человека, у которого можно научиться преодолевать трудности, идти к своей цели и быть откровенным с самим собой. Озвучено мастером перевоплощения Григорием Сиятвиндой.

Will слушать на видеосервисе Wink.

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