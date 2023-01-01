Will. Чему может научить нас простой парень, ставший самым высокооплачиваемым актером Голливуда. Марк Мэнсон,Уилл Смит (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Что превратило маленького мальчика из бедной семьи в кумира миллионов? В ответе на этот вопрос артист обнажается до предела. И тогда за брутальным образом и обаятельной улыбкой проступает ранимая, пережившая трудное детство и… не очень приятная личность. Страхи, тайны, неумение вовремя остановиться – без стеснения Уилл расскажет обо всем. За драматизм истории отвечает Марк Мэнсон, автор многомиллионного бестселлера «Тонкое искусство пофигизма». Вместе с Уиллом они замешивают из воспоминаний и детских травм такой коктейль, от которого невозможно оторваться до последней минуты. Вдохновитесь мемуарами Уилла Смита – человека, у которого можно научиться преодолевать трудности, идти к своей цели и быть откровенным с самим собой. Озвучено мастером перевоплощения Григорием Сиятвиндой.



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