Wilde, Oscar. The Picture of Dorian Gray / Портрет Дориана Грея. Оскар Уайльд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокниги серии «Читаем на английском языке в оригинале» – это любимые всеми произведения мировых классиков, представленные на языке оригинала. Вы сможете не только по-настоящему «прочувствовать» стиль автора и познакомиться с характерными выражениями и речевыми оборотами, но и повысить свой уровень владения языком. Перед вами всемирно известный роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея», который по своей проблематике актуален и в современное время, так как его темы – личность, мораль, предрассудки, ответственность – вечны.



Wilde, Oscar слушать на видеосервисе Wink.