WinkАудиокнигиWilde, Oscar. The Picture of Dorian Gray / Портрет Дориана Грея. Оскар Уайльд
Wilde, Oscar. The Picture of Dorian Gray / Портрет Дориана Грея. Оскар Уайльд (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Иностранные языки150 мин16+
Сюжет
Аудиокниги серии «Читаем на английском языке в оригинале» – это любимые всеми произведения мировых классиков, представленные на языке оригинала. Вы сможете не только по-настоящему «прочувствовать» стиль автора и познакомиться с характерными выражениями и речевыми оборотами, но и повысить свой уровень владения языком. Перед вами всемирно известный роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея», который по своей проблематике актуален и в современное время, так как его темы – личность, мораль, предрассудки, ответственность – вечны.
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