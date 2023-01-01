White nights / Белые ночи. Федор Достоевский (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Длительность записи: 2 часа и 18 минут. Текст читает искусственный интеллект. Чёткая речь и безукоризненное произношение ИИ идеально подходят для изучающих иностранный язык. Предлагаем вниманию англоязычных читателей повесть великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского (1821–1881) «Белые ночи». Перевод на английский язык Констанс Гарнетт.



White nights / Белые ночи слушать на видеосервисе Wink.