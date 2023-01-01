Wells, Herbert. The Invisible Man / Человек-невидимка. Герберт Уэллс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Перед вами самый известный роман Герберта Уэллса «Человек-невидимка» – увлекательная история безумного и гениального ученого, совершившего удивительное открытие. Текст произведения адаптирован и снабжен параллельным переводом на русский язык. Для проверки понимания прочитанного в книге �даны упражнения с ответами и англо-русский словарь. Пособие адресовано всем, кто изучает английский язык и хочет читать литературу на языке оригинала.



Wells, Herbert слушать на видеосервисе Wink.