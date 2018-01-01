Взять Чумазого!. Андрей Белянин,Валерий Атамашкин (книга, 2020) слушать онлайн

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Студия «МедиаКнига» представляет новую аудиокнигу известнейшего российского писателя Андрея Белянина и Валерия Атамашкина – «Взять Чумазого!» Книга прочитана популярным режиссером, артистом и актером дубляжа Сергеем Горбуновым. – Взять Чумазого! Знал ли молодой офицер жандармерии, что охота за криминальным авторитетом заведeт его в такие дебри, откуда живыми не возвращаются? Странная клиника доктора Лисича, опасные упыри, зелeная жидкость, текущая по венам вампиров, вырванные ангельские крылья и порошок, сводящий с ума… Не оступитесь, лейтенант Видич! Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Взять Чумазого! слушать на видеосервисе Wink.