Взломать смерть. Герман Рыльский,Тамара Рыльская (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

УВалери Дюран две одинаково сильные страсти – генеалогия и программирование. Благодаря сочетанию этих интересов и аналитического склада ума девушка получила работу мечты вГеральдической палате Франции. Там ей тут же дали очень важное задание: доказать принадлежность известного бизнесмена Этьена Моро к древнему аристократическому роду. Однако сделать это не так просто: кажется, кто-то подчистил и информацию вСети, и музейные архивы. Занимаясь разбором семейных архивов в особняке Этьена Моро, Валери обнаружила, что в доме есть нижний этаж, доступ на который закрыт. В этом не было бы ничего подозрительного, но… возможный предок Этьена – зловещий Жиль де Рэ, Синяя Борода, который был обвинен в колдовстве, многочисленных кровавых жертвоприношениях и сожжен…



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