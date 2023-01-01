Взлетая высоко. Бьянка Иосивони (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

У Хейли есть секрет. Вернее, был. Тайна, которая толкнула ее на отчаянный шаг – побег из дома. Теперь прошлое выплыло наружу, а ведь она так не хотела никому открываться, тем более Чейзу. Ей необходимо ехать дальше, скрыться из Фервуда, в котором они провели так много счастливых дней, чтобы вопло�тить в жизнь свой страшный план. Чейз не хочет ее отпускать, но хватит ли его любви, чтобы все исправить?



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