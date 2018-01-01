Взгляд василиска. Иван Оченков (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу Ивана Оченкова – «Взгляд василиска». Новые приключения нашего современника и соотечественника, волей судьбы оказавшегося в XVII веке. Он великий князь. Молод, знатен и богат, но при этом прост в обращении и совершенно незаносчив. Его ценят друзья и нен�авидят враги. Он от рождения одарен всем, о чем другие могут только мечтать, и лишь в любви ему упорно не везeт. Может быть, поэтому он без остатка отдал свое сердце бескрайнему морю, грозным военным кораблям и большим пушкам. Недаром его новое предназначение – сквозь трусость, измены и предательство провести русский флот к заслуженной славе и новым победам! ©



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