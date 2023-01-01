Выжженный круг. Наталья Брониславовна Медведская (книга, 2021) слушать онлайн

Катя очнулась в странном непостижимом месте. Стоило испугаться и самые жуткие страхи оживали, желания же исполнялись причудливым образом. Она долго не понимала, где оказалась, пока страшная истина не открылась ей. Кате пришлось сражаться с настоящими монстрами в человеческом облике. Сумеет ли о�на справиться с ними, отомстить за гибель родных и вернуть контроль над своей жизнью?



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