WinkАудиокнигиВыжженный круг. Наталья Брониславовна Медведская
Выжженный круг. Наталья Брониславовна Медведская (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Приключения, Фантастика193 мин12+
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О книге
Катя очнулась в странном непостижимом месте. Стоило испугаться и самые жуткие страхи оживали, желания же исполнялись причудливым образом. Она долго не понимала, где оказалась, пока страшная истина не открылась ей. Кате пришлось сражаться с настоящими монстрами в человеческом облике. Сумеет ли о�на справиться с ними, отомстить за гибель родных и вернуть контроль над своей жизнью?
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