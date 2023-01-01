Выжившие хотят спать. Игорь Колосов (книга, 2020) слушать онлайн

После Великого Холода, который Иван и Ева пережили с группой людей под землей, они идут в никуда, превратившись, как и остальные выжившие, в перекати-поле. Цивилизация рухнула, человек не может спать один и умирает, если кто-то его не разбудит. Одиночки изматывают себя, борясь со сном, превращаясь в бессознательных опасных шатунов. Опасность представляют не только банды, захватывающие рабов, но крысы и одичавшие собаки. Именно из-за них люди не могут подолгу оставаться на одном месте и вынуждены перемещаться. И когда Иван и Ева замечают странные знаки, оставленные неизвестно кем, возникает вопрос: к спасению они ведут или в ловушку?



Выжившие хотят спать слушать на видеосервисе Wink.