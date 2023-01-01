Выживание на природе. Практическое руководство для юных искателей приключений. Дениз Лонг
Wink
Аудиокниги
Выживание на природе. Практическое руководство для юных искателей приключений. Дениз Лонг

Выживание на природе. Практическое руководство для юных искателей приключений. Дениз Лонг (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
291 мин6+

О книге

Что делать, если потерялся? Что делать, чтобы тебя наши быстрее? Как развести костёр и добыть пищу? А как вести себя при встрече с дикими животными? Ищите ответы на эти и многие другие вопросы в настольной книге юного искателя приключений! Эта увлекательная книга предназначена юным искателям приключений, которые хотят приобрести навыки выживания и твердо знать, что делать в любых, даже в самых опасных, ситуациях на природе. В туристическом походе, на охоте, во время пешей прогулки, на пикнике или просто во время игр на природе, можно заблудиться и потеряться. И случиться это может с каждым – и с детьми, и с взрослыми, и даже с опытными туристами, грибниками или охотниками. Главная цель книги – научить читателя, как остаться здоровым и не попасть в беду, пока его не найдут спасатели.

Выживание на природе слушать на видеосервисе Wink.

Время
291 мин / 04:51

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