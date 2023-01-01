Выживание на природе. Практическое руководство для юных искателей приключений. Дениз Лонг (книга, 2024) слушать онлайн

Что делать, если потерялся? Что делать, чтобы тебя наши быстрее? Как развести костёр и добыть пищу? А как вести себя при встрече с дикими животными? Ищите ответы на эти и многие другие вопросы в настольной книге юного искателя приключений! Эта увлекательная книга предназначена юным искателям приключений, которые хотят приобрести навыки выживания и твердо знать, что делать в любых, даже в самых опасных, ситуациях на природе. В туристическом походе, на охоте, во время пешей прогулки, на пикнике или просто во время игр на природе, можно заблудиться и потеряться. И случиться это может с каждым – и с детьми, и с взрослыми, и даже с опытными туристами, грибниками или охотниками. Главная цель книги – научить читателя, как остаться здоровым и не попасть в беду, пока его не найдут спасатели.





Выживание на природе слушать на видеосервисе Wink.