Выживальщики. Борьба за жизнь. Тюрьма. Константин Денисов (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Третий роман в цикле «Выживальщики»! Эта тюрьма – окончательный приговор. А дорога главных героев ведёт именно туда… Планета – аттракцион по выживанию. Смертельные испытания за ваши деньги. Дорого! Любой желающий может выбрать себе тур на свой вкус и разной сложности. И людей, уставших от повседневной рутины, хоть отбавляй. Многие готовы рискнуть жизнью, чтобы получить свою дозу адреналина и острых ощущений. Семён решается на это рискованное предприятие в надежде изменить свою жизнь, и сначала всё идёт просто здорово. Появляются новые друзья и подруги, все с тревогой и нетерпением ожидают высадку на планету, предвкушение опасности щекочет нервы… Но всё ли на самом деле так, как убеждает реклама? Честно ли идёт игра и кто на самом деле здесь охотник?





Выживальщики слушать на видеосервисе Wink.