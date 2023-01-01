Выживальщики. Борьба за жизнь. Тюрьма. Константин Денисов
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Выживальщики. Борьба за жизнь. Тюрьма. Константин Денисов

Выживальщики. Борьба за жизнь. Тюрьма. Константин Денисов (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Фантастика, Приключения680 мин16+

Сюжет

Третий роман в цикле «Выживальщики»! Эта тюрьма – окончательный приговор. А дорога главных героев ведёт именно туда… Планета – аттракцион по выживанию. Смертельные испытания за ваши деньги. Дорого! Любой желающий может выбрать себе тур на свой вкус и разной сложности. И людей, уставших от повседневной рутины, хоть отбавляй. Многие готовы рискнуть жизнью, чтобы получить свою дозу адреналина и острых ощущений. Семён решается на это рискованное предприятие в надежде изменить свою жизнь, и сначала всё идёт просто здорово. Появляются новые друзья и подруги, все с тревогой и нетерпением ожидают высадку на планету, предвкушение опасности щекочет нервы… Но всё ли на самом деле так, как убеждает реклама? Честно ли идёт игра и кто на самом деле здесь охотник?

Выживальщики слушать на видеосервисе Wink.

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