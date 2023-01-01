Выживальщики. Борьба за жизнь. Свалка. Константин Денисов (книга, 2024) слушать онлайн

Люди готовы на всё, чтобы получить острые ощущения! Семён решается на рискованный тур «выживальщика» в надежде изменить свою жизнь. Но чем это обернётся для него на самом деле?! Планета – аттракцион по выживанию. Смертельные испытания за ваши деньги. Дорого! Любой желающий может выбрать себе тур на свой вкус и разной сложности. И людей, уставших от повседневной рутины, хоть отбавляй. Многие готовы рискнуть жизнью, чтобы получить свою дозу адреналина и острых ощущений. Семён решается на это рискованное предприятие в надежде изменить свою жизнь, и сначала всё идёт просто здорово. Появляются новые друзья и подруги, все с тревогой и нетерпением ожидают высадку на планету, предвкушение опасности щекочет нервы… Но всё ли на самом деле так, как убеждает реклама? Честно ли идёт игра и кто на самом деле здесь охотник?





Выживальщики слушать на видеосервисе Wink.