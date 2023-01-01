Выживальщики. Борьба за жизнь. Свалка. Константин Денисов
Wink
Аудиокниги
Выживальщики. Борьба за жизнь. Свалка. Константин Денисов

Выживальщики. Борьба за жизнь. Свалка. Константин Денисов (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Фантастика, Приключения718 мин16+

О книге

Люди готовы на всё, чтобы получить острые ощущения! Семён решается на рискованный тур «выживальщика» в надежде изменить свою жизнь. Но чем это обернётся для него на самом деле?! Планета – аттракцион по выживанию. Смертельные испытания за ваши деньги. Дорого! Любой желающий может выбрать себе тур на свой вкус и разной сложности. И людей, уставших от повседневной рутины, хоть отбавляй. Многие готовы рискнуть жизнью, чтобы получить свою дозу адреналина и острых ощущений. Семён решается на это рискованное предприятие в надежде изменить свою жизнь, и сначала всё идёт просто здорово. Появляются новые друзья и подруги, все с тревогой и нетерпением ожидают высадку на планету, предвкушение опасности щекочет нервы… Но всё ли на самом деле так, как убеждает реклама? Честно ли идёт игра и кто на самом деле здесь охотник?

Выживальщики слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Фантастика, Приключения
Время
718 мин / 11:58

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