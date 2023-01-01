Выйти замуж за Кощея. Невеста-лягушка. Наталья Жарова (книга, 2020) слушать онлайн

«Невеста-лягушка» – фантастическая повесть Натальи Жаровой, вторая книга цикла «Выйти замуж за Кощея», жанр любовное фэнтези, юмористическое фэнтези. Хороша была царевна Забава! Нравом весела, ликом пригожа. Всем женихам отказ давала, ни на кого с лаской не глядела. Обижались добрые молодцы, брови соболиные хмурили, головы кудрявые опускали, да так и уходили – ни с чем. Но один, пуще всех разобиделся, выкрикнул в сердцах слова древние, колдовством навеянные. И обратилась Забава лягушкою: с ночи до утра квакала, с рассвета до заката – человеком ходила. Потужила-потужила, а потом лапкой зелeной махнула, да и поскакала счастье искать, ведь испокон веков ведомо, что только истинная любовь способна проклятие снять, а значит надо найти того единственного, кто самой судьбой предназначен.



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