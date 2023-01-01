Выйти замуж за Кощея. Наталья Жарова
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Выйти замуж за Кощея. Наталья Жарова

Выйти замуж за Кощея. Наталья Жарова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика774 мин16+

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О книге

«Выйти замуж за Кощея» – фантастический роман Натальи Жаровой, жанр любовное фэнтези, попаданцы, юмористическое фэнтези. Только-только разобралась с экзаменами и приготовилась наслаждаться заслуженным отдыхом, как вдруг… Здравствуй, новый мир! Ожившие сказки, старые легенды и новые знакомые. Вернуться назад легко, всего-то надо раздобыть яйцо со смертью Кощея. Но для этого придется склонить знаменитого злодея к браку. А что делать, если он не согласен? Соблазнять, завлекать и радовать!

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Жанр
Фантастика
Время
774 мин / 12:54

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