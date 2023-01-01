Выстрел (спектакль). Александр Пушкин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) – великий русский поэт, прозаик, драматург, создатель русского литературного языка. У всех на слуху слова Аполлона Григорьева: «Пушкин – наше все…». «Выстрел» – произведение из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», которые признаны образцом для отечественной прозы. Повесть «Выстрел» – история дуэли, выходящей за рамки поединка. Исследователи жизни и творчества писателя находят в повести автобиографические мотивы. Таков эпизод с черешнями. В Кишиневе офицер Зубов за обвинение в шулерстве вызвал Пушкина на дуэль. Зубов стрелял первым и промахнулся, а Пушкин, который явился к месту поединка с картузом черешен и ел их, пока соперник целился в него, не сделал выстрела и не помирился с противником. «…Будете ли вы стрелять, или нет? – „Не буду, отвечал Сильвио, я доволен: я видел твое смятение, твою робость я заставил тебя выстрелить по мне, с меня довольно. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести“».



Выстрел (спектакль) слушать на видеосервисе Wink.