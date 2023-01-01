Выстрел по фотографии. Татьяна Казакова
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Аудиокниги
Выстрел по фотографии. Татьяна Казакова

Выстрел по фотографии. Татьяна Казакова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детективы576 мин16+

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О книге

"Выстрел по фотографии" – роман Татьяны Казаковой, жанр иронический детектив, третья книга цикла «Позитивное мышление и женская глупость». Девчонки еще долго вспоминали, как они нашли клад, и какие смешные и опасные приключения сопровождали их. Сейчас жизнь наполнилась другими событиями. У Птички рождается сын. У подруг ее тоже пополнения в семействах. Они все переезжают жить за город и, кажется, время проходит спокойно и безмятежно, но странный звонок по телефону и нелепая ошибка втягивает Птичку в историю с заказным убийством, и опять жизнь становится насыщенной, полной неожиданностей.

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Жанр
Детективы
Время
576 мин / 09:36

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