Выстрел по фотографии. Татьяна Казакова (книга, 2020) слушать онлайн

"Выстрел по фотографии" – роман Татьяны Казаковой, жанр иронический детектив, третья книга цикла «Позитивное мышление и женская глупость». Девчонки еще долго вспоминали, как они нашли клад, и какие смешные и опасные приключения сопровождали их. Сейчас жизнь наполнилась другими событиями. У Птички рождается сын. У подруг ее тоже пополнения в семействах. Они все переезжают жить за город и, кажется, время проходит спокойно и безмятежно, но странный звонок по телефону и нелепая ошибка втягивает Птичку в историю с заказным убийством, и опять жизнь становится насыщенной, полной неожиданностей.



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