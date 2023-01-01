Выстрел. Анатолий Рыбаков (книга, 1975) слушать онлайн

Сюжет

В третьей части популярной детской трилогии вас ждет рассказ о таинственном убийстве инженера Зимина и о том, как неразлучные друзья: Миша, Генка и Славка помогают в расследовании этого преступления. Главным подозреваемым считается местный хулиган, гроза всего района. Но Миша отказывается верить в его виновность и начинает самостоятельное расследование, в ходе которого ему удается не только выйти на след банды, убившей Зимина, но и прервать цепь хищений, происходивших на фабрике, где работал инженер. © А. Рыбаков (наследники) ©



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