Выстоять. Борис Громов (книга, 2020) слушать онлайн

Новый фантастический боевик от автора бестселлера «Выжить»! Наш современник, ветеран спецназа, в мире Большой Тьмы. Разведка боем в непроглядном будущем. После ядерного Армагеддона 2012 года прошло уже 30 лет, но на руинах сгоревшей в атомном огне цивилизации продолжается бесконечная война. Избежавший ракетных ударов и радиоактивного заражения Юг России из последних сил держит оборону против кавказских горцев и турок, натасканных американскими военными советниками. Если врагам удастся прорвать Терский фронт, если падут порубежные станицы – катастрофа неминуема. Здесь, на границе с Чечней, в беспощадных боях против Непримиримых Тейпов и отчаянных разведывательно-диверсионных рейдах русского спецназа, решается судьба войны и будущее России…



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