Высший замысел. Взгляд астрофизика на сотворение мира. Стивен Хокинг,Леонард Млодинов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Взгляд астрофизиков на сотворение мира! Кто спроектировал и придумал этот мир? И для чего это было сделано? Ответы на эти вечные вопросы дает выдающийся ученый современности Стивен Хокинг. Она будет интересна всем, кто хочет расширить свое понимание устройства Вселенной.



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