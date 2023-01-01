WinkАудиокнигиВысший замысел. Взгляд астрофизика на сотворение мира. Стивен Хокинг,Леонард Млодинов
Высший замысел. Взгляд астрофизика на сотворение мира. Стивен Хокинг,Леонард Млодинов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Учебная и научная литература267 мин12+
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Сюжет
Взгляд астрофизиков на сотворение мира! Кто спроектировал и придумал этот мир? И для чего это было сделано? Ответы на эти вечные вопросы дает выдающийся ученый современности Стивен Хокинг. Она будет интересна всем, кто хочет расширить свое понимание устройства Вселенной.
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