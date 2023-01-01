Высотка. Елена Рыкова (книга, 2024) слушать онлайн

Девочку Сашу все называют Тройкой. Но не потому, что она плохо учится, а потому, что у неё есть две старшие сестры и третий глаз. Благодаря этому глазу Тройка видит всё вокруг чуточку лучше, чем остальные. Именно поэтому она знает, что живёт в очень интересной и загадочной высотке – недаром на ней висит табличка: «Дом высокой культуры быта чуда». Тройка знает, что Дворник из первой квартиры каждый вечер забирается на крышу и прибивает к небу звёзды. Что зима наступает тогда, когда просыпается дядя Вася Морозов из двести двадцать пятой, что в трубах соседнего подъезда живёт ихтиозавр Чипс, а золотая рыбка сестры умеет говорить и исполняет желания. Тройка в курсе, что надо быть осторожной с лифтами: если зазеваться, те могут случайно открыться в Юрском периоде. И лучше не спускаться в подвал: там обитает слаймовый монстр. А ещё – что где-то там, в недрах большого дома, таинственная дверь в квартиру 42 ждёт, когда за её хромированную ручку схватится любопытный ребёнок.



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