Высокий глерд. Гай Юлий Орловский (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу знаменитого современного российского писателя-фантаста Гай Юлия Орловского «Высокий глерд» – вторую в серии «Юджин – повелитель времени». «Господь создал людей разными, а Кольт сделал их равными», – но так ли верна эта фраза в мире магии, где в небе парят драконы, где маги проходят сквозь стены, а рыцари ничего не страшатся, кроме бесчестья? Благородный глерд Юджин вступает на путь конфронтации с могущественными силами… Аудиокнига от создателя легендарного цикла «Ричард Длинные Руки»! ©



Высокий глерд слушать на видеосервисе Wink.