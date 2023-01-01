Вырай. Цена спокойствия. Екатерина Боровикова (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу современной популярной писательницы Екатерины Боровиковой – «Вырай». Цена спокойствия", третью в серии «Вырай». Книга прочитана популярным режиссером, артистом и актером дубляжа Сергеем Горбуновым. После эпидемии чумы в поселении наступило затишье. Но это временно, ведь с первым снегом нити судеб приреченцев будут перерезаны, конечно, если к тому времени старая ведьма сама не довершит начатое. Сычкова и еe друзья пытаются предотвратить беду. У них есть план, не слишком простой, но вполне выполнимый. Вот только Вениамин снова мутит воду, и у него тоже есть план, правда, не слишком адекватный. Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань



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