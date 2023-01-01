Выпуск 12. Информатика. Книга для студентов. Т. Васильева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Издание адресовано студентам-иностранцам 1-3-го курсов (будущим бакалаврам техники и технологии), магистрантам и аспирантам 1-го года обучения, получившим высшее профессиональное образование на родине или на другом языке и владеющим русским языком в объеме I сертификационного уровня ТРКИ (уро�вень В1), также оно может быть использовано иностранными студентами гуманитарного и филологического профилей при подготовке к практическим и теоретическим занятиям, зачету или экзамену по курсу информатики. Книга для преподавателя содержит лингвометодический комментарий к разделам, темам и выполнению заданий, ключи к заданиям творческого характера, аудиолекции в письменной форме.



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