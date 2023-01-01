Выход. Как превратить проблемы в возможности. Илья Руднев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Илья Руднев – миллиардер, основатель и генеральный директор группы компаний «Бизнес-Гарант», в которую входит самый широкий спектр направлений и услуг для бизнеса: от юридического обслуживания и бухгалтерии до недвижимости. Среди клиентов крупнейшие федеральные и региональные компании с м�иллиардными оборотами. Кризисы неизбежны. Но это хорошая новость! Эта книга о том, как действовать в условиях ограниченных финансов, нестабильности и риска, сохранять контроль в критических ситуациях, и поднять бизнес из кризиса. Эта книга – спасательный круг для тех, чья жизнь или бизнес терпит бедствие.



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