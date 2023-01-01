Выход из кризиса. Новая парадигма управления людьми, системами и процессами. Эдвардс Деминг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Она бросает интеллектуальный и нравственный вызов стереотипам традиционного менеджмента. Революционная теория, изложенная автором издания, предлагает философию, методы и управленческие технологии, необходимые для построения устойчивого, эффективного бизнеса, обеспечивающего баланс инте�ресов всех заинтересованных сторон: потребителей, сотрудников, собственников, поставщиков, общества в целом. Эта книга появилась четверть века назад и впервые была опубликована в США. Поводом для ее написания послужил кризис, который переживала в те времена американская промышленность. Она вызвала горячую полемику, которая не прекращается до сих пор.



Выход из кризиса слушать на видеосервисе Wink.