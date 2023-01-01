Выиграй у судьбы в рулетку. Игорь Вагин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если Вы в свое время по каким-то причинам упустили из виду это «пособие для везунчиков», то в нынешнем аудио издании – для Вас просто знак судьбы. А судьба, как известно, дама весьма капризная. Пользуйтесь случаем, ведь удача переменчива. Автор ни на секунду не сомневается, что любой человек мож�ет и должен управлять своей судьбой. Что этому мешает? В первую очередь – неуверенность в себе и страх перед ответственностью. Прочь сомнения! Вы имеете дело с Игорем Вагиным, а потому смелее делайте ставки, господа!



Выиграй у судьбы в рулетку слушать на видеосервисе Wink.