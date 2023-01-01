Вычислитель. Александр Громов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Смертная казнь на планете Хлябь давно отменена. Высшая мера здесь – изгнание… В огромное болото, через которое можно добраться к Счастливым Островам. Счастливым, потому что там можно жить, а не медленно умирать, быстро теряя человеческий облик. Вот только ещe никому не удалось пройти 300 километров через болото. Но однажды к высшей мере был приговорeн вычислитель, гениальный человек, способный просчитать практически всe…



Вычислитель слушать на видеосервисе Wink.