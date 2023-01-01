Выбранные места из переписки с друзьями. Николай Гоголь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"…Это до сих пор моя единственная дельная книга", – утверждал сам Гоголь. «Выбранные места из переписки с друзьями» – его духовное завещание и напутствие соотечественникам. Книга-откровение, содержащая размышления великого писателя о роли женщины в свете и семье, о русских помещиках и сельском суде, о театре и силе слова, о помощи бедным и жизненном уделе. В письмах и статьях Гоголь говорит о любви к России, о ее страхах и напастях, о необходимости знать свою страну не понаслышке. "Какая странная мода теперь завелась на Руси! Сам человек лежит на боку, к делу настоящему ленив, а другого торопит, точно как будто непременно другой должен изо всех сил тянуть от радости, что его приятель лежит на боку. Чуть заметят, что хотя один человек занялся серьезно каким-нибудь делом, уж его торопят со всех сторон, и потом его же выбранят, если сделает глупо, – скажут: «Зачем поторопился?»



Выбранные места из переписки с друзьями слушать на видеосервисе Wink.