Выбор. Правила Голдратта. Элияху Голдратт,Эфрат Голдратт-Ашлаг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Элияху Голдратт создал и развил знаменитую теорию ограничений, активно использующуюся как организациями, так и отдельными людьми. В этой аудиокниге он предлагает слушателю новейшие методы активизации мышления, и показывает, насколько результативно они проявляются на практике. Аудиокнига п�остроена в форме диалога автора с дочерью, где приводятся конкретные примеры и ситуации, отражающие взаимосвязь эмоций, интуиции и логики, а также объяснения того, как это влияет на нашу способность ясно мыслить и принимать решения, касающиеся личных и профессиональных проблем.



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