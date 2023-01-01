Выбор Ишты. Александра Лисина (книга, 2020) слушать онлайн

«Выбор Ишты» – фантастический роман Александры Лисиной, шестая книга цикла «Игрок», жанр героическое фэнтези, попаданцы. Что ж, Игра продолжается. Одна партия закончена, повернута к другому Игроку доска, заново расставлены фигуры, снова включен свет, запущены часы… к барьеру, уважаемые господа! Начинается новый раунд!



Выбор Ишты слушать на видеосервисе Wink.