Выбор Ишты. Александра Лисина
Wink
Аудиокниги
Выбор Ишты. Александра Лисина

Выбор Ишты. Александра Лисина (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика727 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

«Выбор Ишты» – фантастический роман Александры Лисиной, шестая книга цикла «Игрок», жанр героическое фэнтези, попаданцы. Что ж, Игра продолжается. Одна партия закончена, повернута к другому Игроку доска, заново расставлены фигуры, снова включен свет, запущены часы… к барьеру, уважаемые господа! Начинается новый раунд!

Выбор Ишты слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Фантастика
Время
727 мин / 12:07

Рейтинг