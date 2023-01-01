Вы или вас: профессиональная эксплуатация подчиненных. Регулярный менеджмент для рационального руководителя. Александр Фридман (книга, 2020) слушать онлайн

Эта книга – уникальное практическое руководство по построению целостной и тотальной системы эффективного корпоративного управления «с нуля» в рамках всей организации сверху донизу. Она поможет вам отладить уже существующие механизмы управления организацией, провести «тюнинг» корпоративных бизнес-процессов и выжать из корпоративного механизма максимальную мощность. Эта книга о том, как стать руководителем тому, кому надоело быть начальником. Руководитель – профессионал, который умеет получать нужные результаты, управляя своими подчиненными. Начальник – человек, кому определенное количество подчиненных положено по должности. Книга поможет любому менеджеру структурировать уже накопленные знания и навыки, продолжить целенаправленное развитие своей управленческой квалификации. Жесткий и прагматичный подход к управлению, учитывающий особенности национального менталитета и российских обычаев ведения бизнеса. Ничего лишнего только полезная практическая информация, только те знания, которые мгновенно можно применить на практике в повседневной работе, только те приемы и технологии, которые работают и дают результаты во многих успешных компаниях.



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