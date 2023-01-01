Вверх по Причуди и обратно. Удивительные приключения трех гномов. Д (книга, 2020) слушать онлайн

С наступлением весны гномы, живущие на берегу ручья Причудь, решают отправиться в путешествие, чтобы найти своего друга, ушедшего в верховья ручья на поиски его истока. Впереди их ждут неизведанные земли, захватывающие приключения и удивительные открытия. Гномы пройдут опасные водовороты и страшный Вороний лес, сразятся с великаном Громобоем, окажутся на необитаемом острове и обретут множество новых друзей. Но найдут ли они своего пропавшего друга и удастся ли им вернуться домой? Эта эпическая сказочная сага была удостоена медали Карнеги, старейшей и самой престижной награды за лучшее литературное произведение для детей, и стала классикой детской литературы она впервые публикуется в переводе на русский язык. Увлекательные приключения, неожиданные повороты сюжета, отличный перевод и ни с чем не сравнимая атмосфера подлинно классического литературного произведения «старой школы», незаслуженно позабытого и открытого заново.



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