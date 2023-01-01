Вверх! По лестнице успеха. Книга-мотиватор. Наполеон Хилл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

От идеи до успеха всего один шаг. Слушайте аудиокнигу величайшего учителя нашего времени. Любая успешная компания, корпорация, любое великое изобретение или гигантская торговая сеть когда-то были лишь идеями. Эта аудиокнига написана одним из величайших учителей нашего времени и «создателем миллионеров» – Наполеоном Хиллом. В ней собраны и тщательно проанализированы шаги, которые могут превратить идею в успех. Вы узнаете, как проявить свои способности, стать компетентным, правильно ставить цели, строить успешное будущее и не бояться идти вперед.



Вверх! По лестнице успеха слушать на видеосервисе Wink.