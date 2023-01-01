Вверх дном. Жюль Верн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Вверх дном" – один из самых известных романов великого Жюля Верна, создателя фантастики как литературного жанра. В романе «Вверх дном» члены Пушечного клуба, хотят изменить климат планеты, чтобы получить доступ к полезным ископаемым, хранящимся под шапками полярных льдов. Для этого им казалось достаточно выпрямить наклон земной оси, устроив выстрел из гигантской пушки. Последствия ошибки в расчетах оказываются ошеломительными – моря затопляют континенты, а горы проваливаются под землю…



Вверх дном слушать на видеосервисе Wink.