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Вверх дном. Жюль Верн (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература275 мин12+
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Сюжет
"Вверх дном" – один из самых известных романов великого Жюля Верна, создателя фантастики как литературного жанра. В романе «Вверх дном» члены Пушечного клуба, хотят изменить климат планеты, чтобы получить доступ к полезным ископаемым, хранящимся под шапками полярных льдов. Для этого им казалось достаточно выпрямить наклон земной оси, устроив выстрел из гигантской пушки. Последствия ошибки в расчетах оказываются ошеломительными – моря затопляют континенты, а горы проваливаются под землю…
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