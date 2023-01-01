WinkАудиокнигиВведение в психоанализ. Зигмунд Фрейд
Введение в психоанализ. Зигмунд Фрейд (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Психология1006 мин12+
Сюжет
Самое полное и точное введение в теорию и практику классического психоанализа, сновидений, неврозов и человеческой сексуальности. Без этой работы не было бы современной психологии! Большинство используемых сегодня психологических практик в той или иной степени развились из теорий Фрейда или из критики его трудов. Теории и методы, описанные здесь, понятны и структурированы. Книга будет интересна всем, кто интересуется тайнами человеческой психики.
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