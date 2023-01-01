Вурд. Волк – владыка вампиров. Яна Егорова (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Магические небеса над миром вампиров затянуло черными грозовыми тучами. Вурд – мир, в котором правят вампиры, боится пришествия новых существ. Их называют Гули. Гули более 1500 лет назад почти уничтожили Вурд, в тот раз вампирам удалось истребить паразитирующую нечисть. Сегодня все может повториться. Именно поэтому Ждан, вампир и вервольф в одном лице, а также один из двоих братьев Шагающих в другие миры, отправляется в мир людей, чтобы уничтожить там гулей. Ведь отсюда, из нашего мира, согласно древнему преданию, уродцы ворвутся в Вурд. Ждан должен успеть, пока живучие монстры не пробралась в его мир. Тем временем в Вурде назревает переворот, Белый волк, спустя столько лет, намерен вернуть себе богиню вампиров, метаморфа Эос, вместе с ней он планирует взять главенство над кровососами. Итак, назначение – Петрозаводск. Сильнейшие вампиры Вурда отправляются на болота Карелии.



Вурд слушать на видеосервисе Wink.