Вторжение из Майнкрафта. Алекс Гит
Wink
Аудиокниги
Вторжение из Майнкрафта. Алекс Гит

Вторжение из Майнкрафта. Алекс Гит (книга, 2020) слушать онлайн

8.02020, Аудиокнига
Детская литература, Фантастика71 мин12+

Сюжет

Продолжение серии книг о приключениях в Minecraft! Петя, Ира и Рудик – обычные российские школьники – оказались внутри популярной игры. Теперь они знают, что привело монстров из игры на улицы их родного города Майнинска. Но приключения на этом не заканчиваются. Оказывается, злой волшебник Нирборих хочет ни много ни мало захватить Землю! Хватит ли ребятам сил и смекалки помешать коварным планам волшебника?

Вторжение из Майнкрафта слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг