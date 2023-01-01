Вторжение из Майнкрафта. Алекс Гит (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Продолжение серии книг о приключениях в Minecraft! Петя, Ира и Рудик – обычные российские школьники – оказались внутри популярной игры. Теперь они знают, что привело монстров из игры на улицы их родного города Майнинска. Но приключения на этом не заканчиваются. Оказывается, злой волшебник Нирбори�х хочет ни много ни мало захватить Землю! Хватит ли ребятам сил и смекалки помешать коварным планам волшебника?



Вторжение из Майнкрафта слушать на видеосервисе Wink.