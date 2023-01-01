Вторая жизнь. Маша Трауб (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мужчина в возрасте около пятидесяти гордо катит по дорожкам парка коляску. Он молодой отец. Рядом идет молодая жена. Она улыбается, кивает, соглашаясь с каждым словом мужа. Вторая молодость или вторая жизнь? А что осталось в первой? Бывшая жена, дочь или сын-подросток. Имеют ли они право на вторую жизнь? Маша Трауб



Вторая жизнь слушать на видеосервисе Wink.