WinkАудиокнигиВ�торая жизнь. Маша Трауб
Вторая жизнь. Маша Трауб (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Современная проза479 мин16+
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Сюжет
Мужчина в возрасте около пятидесяти гордо катит по дорожкам парка коляску. Он молодой отец. Рядом идет молодая жена. Она улыбается, кивает, соглашаясь с каждым словом мужа. Вторая молодость или вторая жизнь? А что осталось в первой? Бывшая жена, дочь или сын-подросток. Имеют ли они право на вторую жизнь? Маша Трауб
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