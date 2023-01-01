Вся прелесть стриптиза. Марина Серова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Во время роскошного ужина в ресторане «Пекин» отравлен бизнесмен Георгий Кавтарадзе, большой любитель восточной кухни и компромата на самых-самых… Оставленные им на магнитофонных пленках «мемуары» случайно попадают в руки работника издательства Андрея Белецкого. За сенсационными пленками начинается настоящая охота. Каждый из «охотников» – преуспевающая бизнес-леди, владелец ночного клуба, стриптизерша – подменяет роковые пленки. Но у кого же подлинник? Ответ на этот вопрос ищет частный детектив Татьяна Иванова.



Вся прелесть стриптиза слушать на видеосервисе Wink.