Вся методика Джона Кехо. Подсознание исполнит ваше желание!. Валерий Гофман
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Вся методика Джона Кехо. Подсознание исполнит ваше желание!. Валерий Гофман

Вся методика Джона Кехо. Подсознание исполнит ваше желание!. Валерий Гофман (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Эзотерика, Психология261 мин12+

Сюжет

Добро пожаловать в мир исполнения желаний! Хотите научиться управлять силами Вселенной и исполнять все свои желания? Вы сначала не поверите, что это возможно, но на самом деле вы уже знаете и умеете все, что нужно! Надо лишь «вспомнить» это знание и правильно применить свое умение… Именно для этого написана эта книга. Простые практики, которые представлены в книге, действительно изменят вашу жизнь! Изучив систему Джона Кехо и освоив предложенные здесь несложные техники, вы получите доступ к мощным источникам внутренней силы, с помощью которых измените свою жизнь и судьбу, откроете свой собственный уникальный путь к успеху, процветанию, здоровью и счастью!

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