Встречи в тайге. Владимир Арсеньев (книга, 2020) слушать онлайн

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию аудиокнигу «Встречи в тайге» знаменитого русского исследователя Дальнего Востока и писателя Владимира Арсеньева. Владимир Клавдиевич писал свои книги для взрослых читателей. Самые известные из них – романы «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала», по которым японский кинорежиссeр Акира Куросава снял фильм, завоевавший премию «Оскар». В роли самого Арсеньева снялся Юрий Соломин. Но все произведения автора пронизаны такой любовью к природе, содержат столь яркие еe описания, что их фрагменты, собранные воедино, уже много десятилетий завоeвывают сердца детской аудитории. А сами тексты В.Арсеньева – по просьбе автора – адаптировал для детей Иван Игнатьевич Халтурин (1902 – 1969), журналист, литературный критик, редактор, один из основоположников детской литературы в СССР.



Встречи в тайге слушать на видеосервисе Wink.