Встречи на тайной войне. Александр Шувалов (книга, 2020) слушать онлайн

Эти двое впервые встретились в далеких семидесятых, когда угодили в плен в Африке и ушли оттуда, слегка пошумев. В последующие годы они, представляя спецслужбы своих стран, сражались друг против друга. Почти полвека спустя судьба столкнула их вновь в одной из стран Средней Азии. Туда с помощью обмана и предательства удалось выманить генерала армии Китая, руководителя одной из самых засекреченных служб страны и отставного подполковника ГРУ, к тому времени директора не менее серьезной службы России. Спустя многие годы этим двоим опять, как в молодости предстояло сражаться плечом к плечу ради спасения собственной жизни и честного имени. А также для того, чтобы несколько скорректировать планы одного западного партнера в отношении развития ситуации в регионе. И кто знает, не поторопились ли списать в тираж бывшего боевого оперативника китайской военной разведки, некогда самого опасного человека в Азии, и некоего Большакова, легенды ГРУ?



Встречи на тайной войне слушать на видеосервисе Wink.