Вспоминая Испанскую войну. Джордж Оруэлл (книга, 2020) слушать онлайн

Автобиографическая повесть Джорджа Оруэлла, рассказывающая о времени его службы в испанской армии. Как всегда, предельно честно и откровенно, автор показывает нам неизбежные ужасы армейской жизни, которые не меняются в зависимости от характера войны. Война – это не бравурные марши, парадная униформа и россыпь медалей на груди. Война – это трупы, нечистоты и животный страх. «Законы природы не меняются ни для „красной“ армии, ни для „белой“. Вошь – это вошь, а бомба-это бомба, даже если так случилось, что вы боретесь за правое дело». Любая война не ведет ни к чему хорошему. Также не пропустите ранее вышедшие аудиокниги Джорджа Оруэлла: «Дорога на Уиган-пирс», «Скотный двор», «1984», «Да здравствует фикус!», «Славно, славно мы резвились», «Фунты лиха в Париже и Лондоне», «Глотнуть воздуха», «Англия и англичане», «Вспоминая Испанскую войну».



Вспоминая Испанскую войну слушать на видеосервисе Wink.