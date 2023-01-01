Всемирная история для тех, кто все забыл. Сергей Нечаев
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Всемирная история для тех, кто все забыл. Сергей Нечаев

Всемирная история для тех, кто все забыл. Сергей Нечаев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
История, Учебная и научная литература574 мин12+
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Сюжет

Простой и увлекательный способ освежить забытые знания мировой истории! История – это то что случается с каждым из нас каждый день. Это так же и то, что определяет наши поступки, мировоззрение и жизнь здесь и сейчас. Из миллионов маленьких событий в прошлом складывается настоящее, поэтому история самая актуальная и интересная наука на свете. Эта наука о нас с вами – о людях! Самые невероятные приключения, головокружительные открытия, хитроумные интриги, настоящая отвага, верность, великая любовь – ничья выдумка не сравнится с тем, что случилось на самом деле. Человеческая история. Основано на реальных событиях.

Всемирная история для тех, кто все забыл слушать на видеосервисе Wink.

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