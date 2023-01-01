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Вселенский заговор. Татьяна Устинова (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Любовные романы, Детективы241 мин16+
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О книге
В коридоре московского планетария обнаружен труп известного уфолога Юрия Федоровича. Всего несколько минут назад он был жив, здоров и предостерегал все человечество от страшной катастрофы. Была ли его смерть трагической случайностью или ученому «помогли» уйти из жизни, предстоит выяснить преподавателю французского языка Марусе и ее закадычному приятелю Грише, волею судьбы ставшими непосредственными свидетелями и участниками всех происходивших событий.
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