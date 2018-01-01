Всего одиннадцать! или Шуры-муры в пятом «Д». Виктория Ледерман (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ради любви – первой в жизни! – Егор и Никита готовы на всe. Купить на скопленные деньги огромный букет цветов, осыпать единственную и неповторимую подарками, чудом достать билет на желанный для неe концерт – пожалуйста! Вот только влюбились друзья в одну и ту же девочку – Ангелину, новенькую в их пятом «Д». Да что там билеты и цветы! Вопрос так стоит: кто из них готов рискнуть жизнью ради любимой и что дороже – любовь или мужская дружба? Неважно, что им всего одиннадцать: чувства – самые настоящие! Послушайте книгу Виктории Ледерман, написанную в форме чередующихся монологов трeх главных героев. Рассуждения Ангелины, которая жаждет внимания и ловко манипулирует одноклассниками, сменяются душевными метаниями добродушного хулигана Егора, затем следуют искренние переживания «ботаника» Никиты, и так снова и снова по кругу… В результате слушатель получает возможность понять и прочувствовать каждого персонажа «изнутри», не ассоциируя себя лишь с кем-то одним. Следить за эволюцией Егора, Никиты и Ангелины, за их мыслями и чувствами – занятие увлекательное и волнующее. Традиционный для «взрослых» и редкостный для «детских» сюжетов любовный треугольник переживается его одиннадцатилетними участниками столь же остро, как и подростками в старшем возрасте. Сквозь реалии наших дней: супермаркеты, соцсети, компьютерные игры – проступают узнаваемые особенности детской классики: мальчишеское геройство, чувство локтя, становление и закалка характеров. И повесть о современных пятиклассниках оборачивается для юного слушателя мостиком к его внутреннему росту и взрослению.Исполняют Дмитрий Рыбин и Татьяна Манетина Производство студии MDM-Vision Генеральный продюсер Андрей Лобзов Режиссeр Виктория Козельцева Продюсер постпродакшн Валерия Скачкова Использованы музыкальные композиции «Frost Waltz (Alternate)» и «Dreamy Flashback» Кевина Маклеода (Kevin MacLeod) с сайта: www.incompetech.com Автор обложки – Ольга Громова © ИД КомпасГид ©



Всего одиннадцать! или Шуры-муры в пятом «Д» слушать на видеосервисе Wink.